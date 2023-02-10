Юный боец, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции, самостоятельно отбил атаку националистов и смог удержать позицию до подхода подкрепления.
О выдающемся подвиге своего товарища рассказал курганский военнослужащий штурмового подразделения ВС РФ.
"В одном из штурмов наша группа потеряла несколько человек, оставался только 18-летний доброволец. Несмотря на свой молодой возраст, он отражал атаки ВСУ до прихода подкрепления", — пояснил штурмовик корреспондентам издания URA.RU.
Боец добавил, что его сослуживцу удалось удержать позицию, пока к нему прорывались две роты подкрепления. По словам военнослужащего, самоотверженный поступок молодого добровольца шокировал даже командиров.
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