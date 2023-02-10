Российские специалисты создают высокоточные боеприпасы, способные поражать американские танки Abrams и немецкие Leopard.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в "Ростехе", предприятия РФ наращивают выпуск снарядов и разрабатывают новые образцы оружия для военных, участвующих в спецоперации.
"Точность близка к 100%, поражающая способность — очень высокая", — подчеркнули в госкорпорации.
Благодаря новым боеприпасам российские солдаты будут воспринимать тяжёлую технику Запада в качестве удобных целей, указал источник.
Ранее военный эксперт Вадим Казюлин заявил, что у Вооружённых сил РФ достаточно средств для борьбы с танками НАТО. По его словам, российская армия может воспользоваться советскими боеприпасами "Краснополь", которые с первого выстрела ликвидируют бронетехнику.
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