"Ростех": Россия разрабатывает боеприпасы с точностью поражения до ста процентов

Российские специалисты создают высокоточные боеприпасы, способные поражать американские танки Abrams и немецкие Leopard.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в "Ростехе", предприятия РФ наращивают выпуск снарядов и разрабатывают новые образцы оружия для военных, участвующих в спецоперации.

"Точность близка к 100%, поражающая способность — очень высокая", — подчеркнули в госкорпорации.

Благодаря новым боеприпасам российские солдаты будут воспринимать тяжёлую технику Запада в качестве удобных целей, указал источник.

Ранее военный эксперт Вадим Казюлин заявил, что у Вооружённых сил РФ достаточно средств для борьбы с танками НАТО. По его словам, российская армия может воспользоваться советскими боеприпасами "Краснополь", которые с первого выстрела ликвидируют бронетехнику.