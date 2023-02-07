Вадим Козюлин заявил, что у войск ВС России достаточно средств для борьбы с танками НАТО

Военный эксперт Вадим Козюлин заверил, что россия готова к встрече с танками Abrams, Leopard и Challenger. Для уничтожения данного вооружения у ВС РФ есть корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" ещё со времён СССР. Он ликвидирует бронированную технику с первого выстрела.

"В Вооруженные силы нашей армии он поступил ещё в советское время, в 1986 году. С тех пор "Краснополь" неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объёмы производства", — рассказал Козюлин в беседе с газетой "Взгляд".

Помимо этого, у ВС РФ есть эффективные системы воздух-земля для вертолётов и самолётов, поэтому способов борьбы с западными танками у России несколько, констатировал военный эксперт.

Как сообщалось ранее, оборонно-промышленный комплекс РФ планирует нарастить выпуск снарядов "Краснополь" для нужд российских войск.