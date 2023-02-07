Военный эксперт Вадим Козюлин заверил, что россия готова к встрече с танками Abrams, Leopard и Challenger. Для уничтожения данного вооружения у ВС РФ есть корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" ещё со времён СССР. Он ликвидирует бронированную технику с первого выстрела.
"В Вооруженные силы нашей армии он поступил ещё в советское время, в 1986 году. С тех пор "Краснополь" неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объёмы производства", — рассказал Козюлин в беседе с газетой "Взгляд".
Помимо этого, у ВС РФ есть эффективные системы воздух-земля для вертолётов и самолётов, поэтому способов борьбы с западными танками у России несколько, констатировал военный эксперт.
Как сообщалось ранее, оборонно-промышленный комплекс РФ планирует нарастить выпуск снарядов "Краснополь" для нужд российских войск.
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