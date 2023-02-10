На территории Харьковской области повреждено несколько объектов критической инфраструктуры, следует из заявления руководителя областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.
По его словам, после взрывов в ряде районов региона наблюдаются проблемы с доступом к электроэнергии.
"Зафиксировано порядка 10 взрывов", — подчеркнул Синегубов в соцсетях.
Ранее стало известно, что ночью 10 февраля был нанесён массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области. В Черкасской и Винницкой областях заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
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