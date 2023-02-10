Власти Харьковской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

На территории Харьковской области повреждено несколько объектов критической инфраструктуры, следует из заявления руководителя областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

По его словам, после взрывов в ряде районов региона наблюдаются проблемы с доступом к электроэнергии.

"Зафиксировано порядка 10 взрывов", — подчеркнул Синегубов в соцсетях.

Ранее стало известно, что ночью 10 февраля был нанесён массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области. В Черкасской и Винницкой областях заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).