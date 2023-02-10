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Киев назвал удары ВС РФ по объектам ВСУ в Константиновке и Славянске началом наступления армии России

Силовые структуры

Армия России повысила интенсивность артиллерийских и авиационных ударов по объектам ВСУ в ДНР. ВС РФ поражали цели сразу на нескольких направлениях.

Киев назвал удары ВС РФ по объектам ВСУ в Константиновке и Славянске началом наступления армии России

Как сообщает "Военное обозрение", основные удары были нанесены в ночное время по позициям противника в районе Константиновки, Славянска и Краматорска. Помимо артиллерии ВС РФ использовали ударные дроны. Русская армия поразила объект, на котором находились украинские резервы в Константиновке. Ущерб нанесён укрепрайону к юго-востоку от Славянска в районе дороги на Артёмовск. На Украине считают, что это является начальной фазой наступления ВС РФ в западной части Донецкого региона.

Одновременно армия России поражает объекты размещения подразделений ВСУ в Днепропетровской области, отсекая резервы противника. Так русские войска снижают шансы командования ВСУ на переброску сил к Константиновке.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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