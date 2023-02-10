Представители ФСБ РФ заявили, что иностранная разведка использует электронную почту для получения данных о военной спецоперации на Украине и участниках боевых действий. Речь идёт об известных российских приложениях и сайтах, отметили в центре общественных связей.
По данным службы, страны практикуют такой сбор информации с августа прошлого года. Как рассказали в ФСБ, злоумышленники создают адреса почты якобы федеральных структур и массово отправляют опасные ссылки и вложения.
"Призываем к бдительности и рекомендуем обращаться для проверки подлинности писем на официальные порталы соответствующих госорганов", — подчеркнули в центре.
Ранее в издании "Страна" сообщили: разведка Великобритании считает, что погода всё ещё играет серьёзную роль в боевых действиях на Украине.
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