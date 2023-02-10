ФСБ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора данных о спецоперации

Представители ФСБ РФ заявили, что иностранная разведка использует электронную почту для получения данных о военной спецоперации на Украине и участниках боевых действий. Речь идёт об известных российских приложениях и сайтах, отметили в центре общественных связей.

По данным службы, страны практикуют такой сбор информации с августа прошлого года. Как рассказали в ФСБ, злоумышленники создают адреса почты якобы федеральных структур и массово отправляют опасные ссылки и вложения.

"Призываем к бдительности и рекомендуем обращаться для проверки подлинности писем на официальные порталы соответствующих госорганов", — подчеркнули в центре.

Ранее в издании "Страна" сообщили: разведка Великобритании считает, что погода всё ещё играет серьёзную роль в боевых действиях на Украине.