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ФСБ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора данных о спецоперации

Силовые структуры

Представители ФСБ РФ заявили, что иностранная разведка использует электронную почту для получения данных о военной спецоперации на Украине и участниках боевых действий. Речь идёт об известных российских приложениях и сайтах, отметили в центре общественных связей.

ФСБ: иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора данных о спецоперации

По данным службы, страны практикуют такой сбор информации с августа прошлого года. Как рассказали в ФСБ, злоумышленники создают адреса почты якобы федеральных структур и массово отправляют опасные ссылки и вложения.

"Призываем к бдительности и рекомендуем обращаться для проверки подлинности писем на официальные порталы соответствующих госорганов", — подчеркнули в центре.

Ранее в издании "Страна" сообщили: разведка Великобритании считает, что погода всё ещё играет серьёзную роль в боевых действиях на Украине.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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