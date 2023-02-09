Британская разведка: погода играет большую роль в ходе боевых действий на Украине

Погода продолжает играть значительную роль в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявляют в британской разведке, пишет украинское издание "Страна".

Военные эксперты Британии ожидают в ближайшую неделю потепления на востоке Украины, а это, по их мнению, ухудшит условия движения техники по пересечённой местности.

Самыми неблагоприятными из-за грязной погоды условия передвижения будут в середине-конце марта, считают аналитики MI-6.

Планирования крупных наступлений в такое время командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать, но предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, заявили в Минобороны Британии.