Погода продолжает играть значительную роль в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявляют в британской разведке, пишет украинское издание "Страна".
Военные эксперты Британии ожидают в ближайшую неделю потепления на востоке Украины, а это, по их мнению, ухудшит условия движения техники по пересечённой местности.
Самыми неблагоприятными из-за грязной погоды условия передвижения будут в середине-конце марта, считают аналитики MI-6.
Планирования крупных наступлений в такое время командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать, но предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, заявили в Минобороны Британии.
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