Российским войскам удалось закрепиться на окраинах Угледара. На данный момент в регионе идут серьёзные артиллерийские дуэли. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что боевые действия проходят по всей линии фронта. Однако самыми "горячими точками" являются Угледарское и Артёмовское направления. Украинские войска в регионе снащены довольно хорошо, указал Гагин.
"Наши войска заходят в Угледар с юго-востока и с востока города. Закрепились на окраинах. Идут очень серьёзные ожесточённые артиллерийские и танковые дуэли", — рассказал советник врио главы ДНР в эфире Первого канала.
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