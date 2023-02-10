Гагин заявил, что ВС РФ закрепились на окраинах Угледара

Российским войскам удалось закрепиться на окраинах Угледара. На данный момент в регионе идут серьёзные артиллерийские дуэли. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что боевые действия проходят по всей линии фронта. Однако самыми "горячими точками" являются Угледарское и Артёмовское направления. Украинские войска в регионе снащены довольно хорошо, указал Гагин.

"Наши войска заходят в Угледар с юго-востока и с востока города. Закрепились на окраинах. Идут очень серьёзные ожесточённые артиллерийские и танковые дуэли", — рассказал советник врио главы ДНР в эфире Первого канала.