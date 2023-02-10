Командование ВСУ направило подразделение украинских солдат для подкрепления на позиции под Авдеевкой. Оданко группировка боевиков была ликвидировано с помощью артиллерийского огня ВС РФ.
Российская разведка зафиксировала перемещения пехотинцев и передала данные об их местоположении артиллеристам. По предоставленным координатам был проведён артиллерийский налёт с применением пушек калибра 152 мм "Гиацинт".
По видеосъёмке с применением тепловизора можно констатировать полное уничтожение группы боевиков ВСУ, сообщает корреспондент РИА Новости.
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