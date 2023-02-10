Артиллеристы ВС РФ уничтожили подразделение боевиков ВСУ под Авдеевкой

Командование ВСУ направило подразделение украинских солдат для подкрепления на позиции под Авдеевкой. Оданко группировка боевиков была ликвидировано с помощью артиллерийского огня ВС РФ.

Российская разведка зафиксировала перемещения пехотинцев и передала данные об их местоположении артиллеристам. По предоставленным координатам был проведён артиллерийский налёт с применением пушек калибра 152 мм "Гиацинт".

По видеосъёмке с применением тепловизора можно констатировать полное уничтожение группы боевиков ВСУ, сообщает корреспондент РИА Новости.