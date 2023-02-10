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Бойцы ОБТФ" Каскад" уничтожили дроном "Ланцет" гаубицу M777 ВСУ на Угледарском направлении

Силовые структуры

На Угледарском направлении бойцы ОБТФ "Каскад" ликвидировали гаубицу ВСУ M777.

Бойцы ОБТФ" Каскад" уничтожили дроном "Ланцет" гаубицу M777 ВСУ на Угледарском направлении

По информации Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", гаубица была уничтожена ударным дроном "Ланцет".

В результате прямого попадания с воздуха поставленная Украине в рамках военной помощи НАТО M777 восстановлению не подлежит.

БПЛА помогают ВС РФ эффективно уничтожать вооружение, склады боеприпасов и другие стратегически важные объекты противника. На вооружении армии РФ находятся более 2000 беспилотных летательных аппаратов.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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