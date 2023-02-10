Бойцы ОБТФ" Каскад" уничтожили дроном "Ланцет" гаубицу M777 ВСУ на Угледарском направлении

На Угледарском направлении бойцы ОБТФ "Каскад" ликвидировали гаубицу ВСУ M777.

По информации Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", гаубица была уничтожена ударным дроном "Ланцет".

В результате прямого попадания с воздуха поставленная Украине в рамках военной помощи НАТО M777 восстановлению не подлежит.

БПЛА помогают ВС РФ эффективно уничтожать вооружение, склады боеприпасов и другие стратегически важные объекты противника. На вооружении армии РФ находятся более 2000 беспилотных летательных аппаратов.