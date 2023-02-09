РИА Новости: ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с расчётом под Херсоном

Российская армия уничтожила украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" с боевиками ВСУ на территории Херсонской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, трое военнослужащих Украины погибли в результате артиллерийского удара Вооружённых сил РФ. Отмечается, что в списке пострадавших значатся два украинских солдата.

По информации агентства, российские бойцы поразили цель под Херсоном в среду, 8 февраля.

"Артиллерийским огнём в районе населённого пункта Ударник уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом", — уточнил источник.

Ранее представители Минобороны сообщили, что армия РФ поразила пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской области.