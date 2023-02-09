Российская армия уничтожила украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" с боевиками ВСУ на территории Херсонской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, трое военнослужащих Украины погибли в результате артиллерийского удара Вооружённых сил РФ. Отмечается, что в списке пострадавших значатся два украинских солдата.
По информации агентства, российские бойцы поразили цель под Херсоном в среду, 8 февраля.
"Артиллерийским огнём в районе населённого пункта Ударник уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом", — уточнил источник.
Ранее представители Минобороны сообщили, что армия РФ поразила пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской области.
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