Ищенко: если бы НАТО стоял под Москвой, тогда бы возник вопрос об уходе ВС РФ из Крыма

На сегодняшний день нет предпосылок для того, чтобы Россия покинула Крымский полуостров. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, Вооружённые силы РФ также не собираются уходить с территории Херсонской области. Он отметил, что в дальнейшим российская армия намерена установить контроль над Харьковом.

"Понимаю, если бы сейчас объединённые силы НАТО взяли, например, уже Воронеж или стояли бы под Москвой, окружили бы Петербург, готовились бы форсировать Волгу, тогда такие заявления были бы понятны", — сказал политолог в интервью "Военному делу".

Как пояснил специалист, ВС РФ пока не сталкиваются с такими проблемами. Он призвал не воспринимать всерьёз заявления Запада и Украины о планах ВСУ по захвату Крымского полуострова.

Ранее журналист The Times сообщил, что Киев собирается использовать британские дальнобойные ракеты для атак на Крым.