Times: Киев готов использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму

Обозреватель Джордж Гриллс считает, что Киев уже готов применять британские ракеты большой дальности для ударов по целям в Крыму. Об этом журналист написал в статье для Times.

В Киеве прорабатывается подобный сценарий, подтвердили источники издания в украинском Минобороны.

По словам автора публикации, переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено, сейчас ведутся.

Речь идёт об отправке противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения примерно 241 километр, которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Упоминаются также авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии примерно 563 километра.