ВС РФ под Херсоном отразили высадку диверсантов ВСУ на левый берег Днепра

В Херсонской области солдаты российской армии отразили высадку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на левобережье Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведчики ВС РФ с помощью беспилотника зафиксировали перемещение диверсантов, которые планировали подойти на лодке к левому берегу. Затем координаты места вероятной высадки были переданы на командный пункт батальона. Военнослужащие заняли огневые позиции и ликвидировали группировку противника из стрелкового оружия, сообщили в военном ведомстве.