Военкор Сладков: ВСУ будут держаться до конца за Марьинку, Авдеевку и Артёмовск

Боевики украинской армии готовы превратить Марьинку, Авдеевку и Артёмовск в руины, а жителей использовать в качестве заложников. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

По его мнению, ВСУ будут держаться до конца за перечисленные населённые пункты по двум причинам: Киев преподнёс всему миру Артёмовск как "крепость" украинской армии, а Марьинка и Авдеевка стали объектами пиара ещё в 2015 году, указал Сладков.

"На Украине такие вещи важны, они скорее потеряют в окружении войска, а потом будут рассказывать как выиграли бесценное время, чем станут маневрировать. Героическая оборона крепости слишком понятный и устоявшийся в массовой культуре образ, его гораздо легче использовать, чем сложные объяснения манёвров войск", — объяснил он.

Однако между этими населёнными пунктами есть и существенные отличия для Киева. За восемь лет ВСУ возвели в Марьинке и Авдеевке надёжную эшелонированную оборону, а также хорошо продумали планы действий именно в этих районах.

"Это не Мариуполь, из которого ВСУ собирались наступать, а к обороне начали готовиться лишь в последний момент", — указал военкор.

Артёмовск, наоборот, стал для Киева "тыловой базой", важным узлом логистики, но не был на передовой, заявил Сладков.