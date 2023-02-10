Президент Украины Владимир Зеленский назвал якобы пролетевшие над воздушным пространством Румынии и Молдавии российские ракеты "вызовом НАТО".
"Несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Молдавии и Румынии. Эти ракеты — вызов НАТО, коллективной безопасности", — заявил Зеленский в видеообращении.
Также он назвал это "террором, который должен остановить мир".
Напомним, власти Молдавии ранее подтвердили пролёт ракеты над территорией республики, однако Румыния заход российских ракет в воздушное пространство государства опровергла.
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