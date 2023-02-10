Пушилин заявил, что ВС РФ закрепились в южной части Угледара

Российские войска закрепились в южной части Угледара. Однако командование ВСУ продолжает перебрасывать дополнительные резервы в регион. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Это замедлило освобождение данного населённого пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", — цитирует его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что обстановка на фронте стабильно напряжённая. Противник пытается возвести новые линии обороны за пределами Угледара, сообщил Пушилин.