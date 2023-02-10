Стали известны предполагаемые дальнейшие действия Вооружённых сил Российской Федерации. О них рассказал спикер разведки ВСУ Андрей Юсов.
По его словам, Армия России может начать наступление в Донбассе.
"Владимир Путин отдал приказ взять под полный контроль ЛНР и ДНР к концу марта", — цитирует его слова "Русская Весна".
Юсов отметил, что войска России представляют серьёзную угрозу украинской армии, поскольку в рядах ВС РФ сейчас более 300 тысяч солдат.
Ранее сообщалось, что ВС Польши готовятся к конфликтам с неонацистами Украины.
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