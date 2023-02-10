Спикер ГУР Украины Юсов спрогнозировал дальнейшее наступление войск ВС РФ

Стали известны предполагаемые дальнейшие действия Вооружённых сил Российской Федерации. О них рассказал спикер разведки ВСУ Андрей Юсов.

По его словам, Армия России может начать наступление в Донбассе.

"Владимир Путин отдал приказ взять под полный контроль ЛНР и ДНР к концу марта", — цитирует его слова "Русская Весна".

Юсов отметил, что войска России представляют серьёзную угрозу украинской армии, поскольку в рядах ВС РФ сейчас более 300 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что ВС Польши готовятся к конфликтам с неонацистами Украины.