РВ: записавший прощальное видео российский боец оказался живым и вернулся домой

Российский доброволец, который записал трагическое видео и попрощался с друзьями, собираясь подорвать себя гранатой, оказался живым. Теперь он приехал домой и опубликовал новый ролик, в котором опроверг заявления о своей смерти, сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Ранее по Сети разошлось видео, на котором военный ВС РФ из Тывы рассказывал о тяжёлом положении и прощался с жизнью, собираясь взорвать гранату, чтобы не сдаваться в плен к украинским боевикам.

Однако в последний момент ему на выручку пришли сослуживцы. Сообщалось, что после ранения боец проходил лечение в госпитале Ростова-на-дону. Он наконец добрался домой и передал привет всем тувинцам.