RT: ВСУ в районе Кременной используют против ВС РФ кассетные бомбы нового типа и синильную кислоту

Боевики украинской армии начали использовать против российских военных в лесах под Кременной кассетные бомбы нового типа и синильную кислоту. Об этом рассказал один из бойцов, сражающихся на том участке фронта военному корреспонденту RT.

По словам бойца, бомба представляет собой парашют, на котором опускается мина, отстёгивающаяся от удара о землю. Опасность состоит в том, что её не слышно, есть только характерный звук удара о землю.

Противник также применяет синильную кислоту на средствах БПЛА. Из-за этого даже при уничтожении или перехвате дронов опасность всё равно остаётся, и никто до них дотронуться не может, объяснил собеседник издания.

Ранее появились сообщения, что ВСУ начали применять запрещённое химическое оружие в районе Артёмовска и Угледара.