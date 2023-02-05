Украинские военные в Бахмуте (Артёмовске) готовятся к применению запрещённого химического оружия. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".
Telegram-канал публикует видео, в котором украинский националист Мадяр демонстрирует самодельные боеприпасы, предназначенные для сбрасывания с дрона. Он заявляет, что у них имеется 100 таких химических бомб.
Боевик намекнул, что продемонстрированные боеприпасы украинские войска готовы использовать.
До этого Мадяр распространял видео подготовки дронов с цилиндрами. На тот момент не было известно, что демонстрируется химоружие. Теперь же нацист подтвердил изготовление запрещённого оружия.
Добавим, сегодня также в соцсетях появились сообщения, что ВСУ уже применили химическое оружие в Новобахмутке.
"Это огромный шаг в эскалации. Применён во всей видимости газ хлорциан. Он используется также в сельском хозяйстве. Вызывает судороги и рвоту", — предположил политолог Сергей Марков.
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