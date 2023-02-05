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ВСУ в Бахмуте готовятся применить запрещённое химическое оружие

Силовые структуры

Украинские военные в Бахмуте (Артёмовске) готовятся к применению запрещённого химического оружия. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

ВСУ в Бахмуте готовятся применить запрещённое химическое оружие

Telegram-канал публикует видео, в котором украинский националист Мадяр демонстрирует самодельные боеприпасы, предназначенные для сбрасывания с дрона. Он заявляет, что у них имеется 100 таких химических бомб.

Боевик намекнул, что продемонстрированные боеприпасы украинские войска готовы использовать.

До этого Мадяр распространял видео подготовки дронов с цилиндрами. На тот момент не было известно, что демонстрируется химоружие. Теперь же нацист подтвердил изготовление запрещённого оружия.

Добавим, сегодня также в соцсетях появились сообщения, что ВСУ уже применили химическое оружие в Новобахмутке.

"Это огромный шаг в эскалации. Применён во всей видимости газ хлорциан. Он используется также в сельском хозяйстве. Вызывает судороги и рвоту", — предположил политолог Сергей Марков.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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