Марков: наступление армии России может начаться сегодня ночью

Наступление российской армии на Украине может начаться сегодня ночью, как говорят некоторые. Об этом написал в своём Telegram-канале политолог Сергей Марков.

Ряд экспертов считают, что наступление уже возможно началось в эти часы в Харьковской области и в Луганской Народной Республике (ЛНР), заметил аналитик.

При этом он добавил, что сам ожидал бы основного наступления на Запорожском направлении.

Политолог пожелал успехов российской армии, а украинским солдатам — выжить путём перехода на сторону России.

"И конечно, ждём подтверждения из официальных или хотя бы неофициальных источников. Военную тайну раскрыть мы не можем, потому что, если уже что-то началось, то конечно генштаб ВСУ уже знает", — заключил эксперт.

Ранее назначенный Киевом гауляйтер Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские военные фактически начали наступление в ЛНР.