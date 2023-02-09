Гайдай: рсссийские военные фактически начали наступление в Луганской области

Российские военные фактически начали наступление в Луганской области. Об этом заявил назначенный киевскими властями "губернатор региона" Сергей Гайдай в своём Telegram-канале.

Основные усилия армии России, по его словам, сосредоточены на Кременском направлении.

Атакуют российские бойцы практически каждый день, однако эти атаки успешно отбиваются украинскими военными, добавил гауляйтер.

Он также заявил, что ситуация на Сватовско-Купянском направлении и в Белогоровке "абсолютно контролируемая".

Ранее издание Foreign Policy написало, что Украина готовится к "ужасному российскому наступлению" на Востоке в ближайшие десять дней.