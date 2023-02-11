За прошедшие сутки в окрестностях Артёмовска (Бахмута) произошло 54 боестолкновения, это рекордные по накалу бои за населённый пункт, сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
Украинский офицер отметил, что самые тяжёлые схватки развернулись вокруг путей снабжения боевиков, оставшихся в городе. Российская армия старается взять под контроль все дороги, идущие в Артёмовск.
Череватый также признал, что у националистов остаётся всё меньше возможностей подвозить в город боеприпасы и провиант, а также эвакуировать раненых боевиков.
Ранее боец российского подразделения рассказал, что ВС РФ на Украине закончили "наращивать мускулы" и готовятся к молниеносному броску на запад.
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Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.