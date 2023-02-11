Спикер ВСУ Череватый заявил о рекордных боях за Артёмовск: 54 столкновения за сутки

За прошедшие сутки в окрестностях Артёмовска (Бахмута) произошло 54 боестолкновения, это рекордные по накалу бои за населённый пункт, сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Украинский офицер отметил, что самые тяжёлые схватки развернулись вокруг путей снабжения боевиков, оставшихся в городе. Российская армия старается взять под контроль все дороги, идущие в Артёмовск.

Череватый также признал, что у националистов остаётся всё меньше возможностей подвозить в город боеприпасы и провиант, а также эвакуировать раненых боевиков.

Ранее боец российского подразделения рассказал, что ВС РФ на Украине закончили "наращивать мускулы" и готовятся к молниеносному броску на запад.