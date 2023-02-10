Российские подразделения всё последнее время занимались "наращиванием мускул", и сейчас это процесс закончен, заявил боец подразделения "Каскад" Александр Семёнов.
По его словам, невероятно выросла мотивация военнослужащих, а личный состав пополнился большим количеством добровольцев.
"Думаю, что мы ещё увидим реальное применение русской военной мысли на поле боя. Сегодня лишь тактическое раздергиванье противника на разных участках фронта", - подчеркнул Семёнов в интервью изданию "Украина.ру".
Боец отметил активизацию действий ВС РФ на Запорожском и Угледарском направлениях, российская армия продвигается под Донецком и Артёмовском. Он уверен, что таким образом"нащупываются бреши" в обороне неприятеля, чтобы затем совершить молниеносный бросок на запад.
Ранее стало известно, что беспилотники-камикадзе ВКС РФ ночью нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным целям в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.
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