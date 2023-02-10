Боец "Каскада": ВС России "нарастили мускулы", на фронте грядут кардинальные перемены

Российские подразделения всё последнее время занимались "наращиванием мускул", и сейчас это процесс закончен, заявил боец подразделения "Каскад" Александр Семёнов.

По его словам, невероятно выросла мотивация военнослужащих, а личный состав пополнился большим количеством добровольцев.

"Думаю, что мы ещё увидим реальное применение русской военной мысли на поле боя. Сегодня лишь тактическое раздергиванье противника на разных участках фронта", - подчеркнул Семёнов в интервью изданию "Украина.ру".

Боец отметил активизацию действий ВС РФ на Запорожском и Угледарском направлениях, российская армия продвигается под Донецком и Артёмовском. Он уверен, что таким образом"нащупываются бреши" в обороне неприятеля, чтобы затем совершить молниеносный бросок на запад.

Ранее стало известно, что беспилотники-камикадзе ВКС РФ ночью нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным целям в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.