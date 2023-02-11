ВС Украины скопили 20-тысячную группировку войск на подконтрольной им части Запорожской области. Об этом проинформировал председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он отметил, что для организации полномасштабного наступления такого количества военнослужащих противнику будет достаточно. ВСУ также наращивают число военной техники и боеприпасов.
Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение", — сказал Рогов корреспондентам РИА Новости.
Ранее эксперт сообщал, что диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в Запорожье в форме военных ВС РФ.
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