Рогов: диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в Запорожье в форме военных ВС РФ

Диверсанты ВС Украины делают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом военных русской армии. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации российского региона Владимир Рогов.

"Диверсанты пытаются проникнуть в глубь территории, а также ведут разведку боем. Для прикрытия они переодеваются в российскую военную форму и имеют при себе поддельные документы", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что РФ всячески пресекает действия диверсантов, несмотря на стремление властей Киева нарушить мирную жизнь граждан в регионе.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей.