Диверсанты ВС Украины делают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом военных русской армии. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации российского региона Владимир Рогов.
"Диверсанты пытаются проникнуть в глубь территории, а также ведут разведку боем. Для прикрытия они переодеваются в российскую военную форму и имеют при себе поддельные документы", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Он сообщил, что РФ всячески пресекает действия диверсантов, несмотря на стремление властей Киева нарушить мирную жизнь граждан в регионе.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покидают Артёмовск в багажниках легковых автомобилей.
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