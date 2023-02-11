Наступление на Угледар: тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" сжигают позиции ВСУ

Наступление российских войск на город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжается. В Сети появились новые кадры работы армии России в этом районе. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На одном из роликов зафиксировано уничтожение опорных пунктов врага в пригороде Угледара. Ожесточённые бои за Дачи продолжаются, морпехи-дальневосточники контролируют большую часть населённого пункта, отмечают репортёры.

На втором видео (которое размещено в статье) тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А бьют по миномётным позициям и опорным пунктам украинских боевиков в лесополосах на Угледарском направлении.

Ранее военкоры опубликовали видео, на котором российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона.