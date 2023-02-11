Наступление российских войск на город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжается. В Сети появились новые кадры работы армии России в этом районе. Видео публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На одном из роликов зафиксировано уничтожение опорных пунктов врага в пригороде Угледара. Ожесточённые бои за Дачи продолжаются, морпехи-дальневосточники контролируют большую часть населённого пункта, отмечают репортёры.
На втором видео (которое размещено в статье) тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А бьют по миномётным позициям и опорным пунктам украинских боевиков в лесополосах на Угледарском направлении.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона.
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Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.