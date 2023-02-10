Российские десантники сегодня случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять автоматический гранатомёт (АГС), но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить. Об этом сообщают в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".
Один из бойцов рассказал, что пока пристреливали оружие по островам — зацепили сигнальную мину. Боевики ВСУ открыли огонь из своих миномётов по месту сработки "сигналки".
Десантники засекли место откуда работали украинцы из миномётов и отработали сразу два дома на окраине посёлка.
"Из одного дома выехал УАЗ и на скорости рванул на водокачку. И по этому зданию тоже поработали. Короче, хотели АГС пристрелять, а получилась маленькая война", — заключил боец ВДВ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.