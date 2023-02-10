РВ: десантники ВС РФ под Херсоном вышли пристрелять гранатомёт, но всполошили ВСУ

Российские десантники сегодня случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять автоматический гранатомёт (АГС), но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить. Об этом сообщают в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

Один из бойцов рассказал, что пока пристреливали оружие по островам — зацепили сигнальную мину. Боевики ВСУ открыли огонь из своих миномётов по месту сработки "сигналки".

Десантники засекли место откуда работали украинцы из миномётов и отработали сразу два дома на окраине посёлка.

"Из одного дома выехал УАЗ и на скорости рванул на водокачку. И по этому зданию тоже поработали. Короче, хотели АГС пристрелять, а получилась маленькая война", — заключил боец ВДВ.