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РВ: десантники ВС РФ под Херсоном вышли пристрелять гранатомёт, но всполошили ВСУ

Силовые структуры

Российские десантники сегодня случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять автоматический гранатомёт (АГС), но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить. Об этом сообщают в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

Один из бойцов рассказал, что пока пристреливали оружие по островам — зацепили сигнальную мину. Боевики ВСУ открыли огонь из своих миномётов по месту сработки "сигналки".

Десантники засекли место откуда работали украинцы из миномётов и отработали сразу два дома на окраине посёлка.

"Из одного дома выехал УАЗ и на скорости рванул на водокачку. И по этому зданию тоже поработали. Короче, хотели АГС пристрелять, а получилась маленькая война", — заключил боец ВДВ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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