Генерал Гурулёв: колонна бронетехники ВС РФ под Угледаром могла попасть под дружественный огонь

Несколько дней назад колонна танков и бронетехники российских войск в ходе наступления на Угледар попала под удар, военные понесли потери. Как такое могло произойти, ответил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Он отметил, что в ходе боевых действий бывает всякое, в том числе и такое, заметив, что никого не собирается оправдывать или обвинять.

А произойти, по мнению офицера, могло разное. Например, военные РФ могли просто заблудиться или попасть под дружественный огонь.

Также кто-то где-то мог не организовать взаимодействие или потерять связь, добавил он.

"Самое главное — понять причины, почему так случилось. Мы всё равно будем идти вперёд, но необходимо провести анализ ситуации, довести отрицательный опыт до всех войск", — заявил генерал в своём Telegram-канале.

Депутат привел в пример Великую Отечественную войну, когда все заместители командира полка и выше ежедневно обобщали боевой опыт, доводили до войск, чтобы в будущем отрицательных ситуаций не случалось.

"Я надеюсь, что по Угледару разберутся, поймут причины, сделают выводы", — заключил Гурулёв.