Несколько дней назад колонна танков и бронетехники российских войск в ходе наступления на Угледар попала под удар, военные понесли потери. Как такое могло произойти, ответил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
Он отметил, что в ходе боевых действий бывает всякое, в том числе и такое, заметив, что никого не собирается оправдывать или обвинять.
А произойти, по мнению офицера, могло разное. Например, военные РФ могли просто заблудиться или попасть под дружественный огонь.
Также кто-то где-то мог не организовать взаимодействие или потерять связь, добавил он.
"Самое главное — понять причины, почему так случилось. Мы всё равно будем идти вперёд, но необходимо провести анализ ситуации, довести отрицательный опыт до всех войск", — заявил генерал в своём Telegram-канале.
Депутат привел в пример Великую Отечественную войну, когда все заместители командира полка и выше ежедневно обобщали боевой опыт, доводили до войск, чтобы в будущем отрицательных ситуаций не случалось.
"Я надеюсь, что по Угледару разберутся, поймут причины, сделают выводы", — заключил Гурулёв.
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