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ВСУ подорвали мост на трассе Бахмут-Константиновка, отрезав себе путь к отступлению

Силовые структуры

В Сети появилось видео подорванного моста через канал Северский Донец-Донбасс на трассе Бахмут-Константиновка. Это означает, что у боевиков украинской армии больше нет выхода из Артёмовска в сторону Константиновки.

Как отмечает военный эксперт Юрий Подоляка, подорвали мост сами украинцы при отступлении, а видео, скорее всего, снимали уже российские военные.

"Если это так, то значит, фронт уже отсюда ушёл. И это уже не передний край", — пояснил аналитик.

По его мнению, так спокойно всё это снимать боевики ВСУ не могли бы, поскольку мост использовался вплоть до того момента, как к трассе вышли подразделения ВС РФ.

Ранее в Сети появилось видео поражения трубы городской котельной Угледара "Изделием 305".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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