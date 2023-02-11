В Сети появилось видео подорванного моста через канал Северский Донец-Донбасс на трассе Бахмут-Константиновка. Это означает, что у боевиков украинской армии больше нет выхода из Артёмовска в сторону Константиновки.
Как отмечает военный эксперт Юрий Подоляка, подорвали мост сами украинцы при отступлении, а видео, скорее всего, снимали уже российские военные.
"Если это так, то значит, фронт уже отсюда ушёл. И это уже не передний край", — пояснил аналитик.
По его мнению, так спокойно всё это снимать боевики ВСУ не могли бы, поскольку мост использовался вплоть до того момента, как к трассе вышли подразделения ВС РФ.
Ранее в Сети появилось видео поражения трубы городской котельной Угледара "Изделием 305".
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