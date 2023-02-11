Военные РФ нанесли удар "Изделием 305" по трубе котельной Угледара с системами наблюдения ВСУ

Российские военные нанесли удар "Изделием 305" (лёгкой многоцелевой управляемой ракетой — ЛМУР) по трубе городской котельной Угледара, где располагались системы наблюдения вооружённых сил Украины (ВСУ). Это была самая высокая точка в городе, а противник теперь на данном участке "ослеп". Видео поражения объекта появилось в соцсетях.

Как отмечают эксперты, на кадрах можно заметить несколько обновлённый интерфейс ракеты.

Прокомментировал запись также военный журналист Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале.

"Про эту трубу, увешанную украинскими средствами наблюдения, знали все, с лета. Её пытались свалить и даже попали некорректируемым 152-мм снарядом. Не хватило мощности. Наконец, на днях эту трубу поразили, ослепив противника. Применили "Изделие 305"", — объяснил репортёр в своём Telegram-канале.

По его словам, самое главное в этой ракете — огромный "глаз" под жёлтым блистером, через который получаются такие съёмки.

"Сам факт применения "Изделия" говорит о том, что наши от Угледара не отступятся", — заключил военкор.