Главком ВСУ Залужный подтвердил использование Россией морских надводных дронов

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил об использовании Россией морских надводных дронов. Об этом он заявил в разговоре с главой Комитета начальников штабов США генералом армии Марком Милли.

Главком отметил в своих соцсетях, что он поделился с американским военным беспокойством в связи с использованием Россией морских беспилоников, так как это якобы создаёт угрозу гражданскому судоходству в Чёрном море.

Напомним, кадры работы предположительно такого дрона появились в Сети вчера вечером. Сообщалось, что морской беспилотник подорвал железнодорожный мост в Затоке под Одессой, но власти Украины официально этого не подтверждали.