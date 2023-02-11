Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил об использовании Россией морских надводных дронов. Об этом он заявил в разговоре с главой Комитета начальников штабов США генералом армии Марком Милли.
Главком отметил в своих соцсетях, что он поделился с американским военным беспокойством в связи с использованием Россией морских беспилоников, так как это якобы создаёт угрозу гражданскому судоходству в Чёрном море.
Напомним, кадры работы предположительно такого дрона появились в Сети вчера вечером. Сообщалось, что морской беспилотник подорвал железнодорожный мост в Затоке под Одессой, но власти Украины официально этого не подтверждали.
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