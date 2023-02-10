Мост в Затоке Одесской области был атакован по опорам водным беспилотником

В украинских соцсетях поздно вечером в пятницу появились сообщения о попадании по мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Вначале предполагали, что мост был атакован беспилотниками "Герань".

Позже украинские источники подтвердили информацию о поражении моста, только не воздушным, а водным беспилотником, который вынырнул из темноты недалеко от опор сооружения.

Также в соцсетях распространяется и видео работы водного беспилотника.

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