В украинских соцсетях поздно вечером в пятницу появились сообщения о попадании по мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Вначале предполагали, что мост был атакован беспилотниками "Герань".
Позже украинские источники подтвердили информацию о поражении моста, только не воздушным, а водным беспилотником, который вынырнул из темноты недалеко от опор сооружения.
Также в соцсетях распространяется и видео работы водного беспилотника.
Ранее сегодня украинцы "уничтожили" аэродром в Мелитополе с помощью Telegram.
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