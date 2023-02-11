РВ: огненный ад в Марьинке, военные РФ накрывают позиции ВСУ в руинах

Российские военные продолжают вести ожесточённые бои с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) в Марьинке под Донецком, накрывая позиции противника массированным огнём. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Они также публикуют видео из населённого пункта.

По словам репортёров, здесь для ВСУ настоящий огненный ад, бои идут в руинах.

"Под Донецком танки и штурмовые группы продвигаются после массированного накрытия укрепрайонов ВСУ огнём гаубиц и реактивной артиллерии", — заключают авторы канала.

Ранее в Сети появилось видео от первого лица атаки танков Т-90М "Прорыв" на позиции ВСУ в районе Сватово-Кременная.