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РВ: огненный ад в Марьинке, военные РФ накрывают позиции ВСУ в руинах

Силовые структуры

Российские военные продолжают вести ожесточённые бои с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) в Марьинке под Донецком, накрывая позиции противника массированным огнём. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Они также публикуют видео из населённого пункта.

По словам репортёров, здесь для ВСУ настоящий огненный ад, бои идут в руинах.

"Под Донецком танки и штурмовые группы продвигаются после массированного накрытия укрепрайонов ВСУ огнём гаубиц и реактивной артиллерии", — заключают авторы канала.

Ранее в Сети появилось видео от первого лица атаки танков Т-90М "Прорыв" на позиции ВСУ в районе Сватово-Кременная.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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