Военкор опубликовал видео атаки танков Т-90 "Прорыв" на позиции ВСУ в районе Сватова

В Сети появилось видео боя танков Т-90М "Прорыв" и отряда "Шторм" 3-й мотострелковой дивизии в зоне спецоперации на Украине. Ролик, снятый от первого лица, опубликовал военный корреспондент Герман Куликовский в своём Telegram-канале "Старше Эдды".

Репортёр сообщает, что российские военные атакуют оборонительные позиции украинской армии в районе балки Журавка на участке фронта Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике.

Ранее военкоры опубликовали видео, на котором тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" бьют по миномётным позициям и опорным пунктам боевиков ВСУ в лесополосах на Угледарском направлении.