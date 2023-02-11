В Сети появилось видео боя танков Т-90М "Прорыв" и отряда "Шторм" 3-й мотострелковой дивизии в зоне спецоперации на Украине. Ролик, снятый от первого лица, опубликовал военный корреспондент Герман Куликовский в своём Telegram-канале "Старше Эдды".
Репортёр сообщает, что российские военные атакуют оборонительные позиции украинской армии в районе балки Журавка на участке фронта Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" бьют по миномётным позициям и опорным пунктам боевиков ВСУ в лесополосах на Угледарском направлении.
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