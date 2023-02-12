Российские бойцы в зоне СВО получили оружие, способное уничтожить технику НАТО

В танковые батальоны ВС РФ на участке фронта в районе Сватово и Кременной поступили новые управляемые снаряды и ракеты для боевых машин. Это оружие отправлено на хранение дожидаться прибытия на Украину натовских танков Leopard и Abrams, чтобы их уничтожать на поле боя. Об этом рассказал один из российских военных на видео, опубликованном "Известиями".

По словам бойца, такого рода системы обеспечивают увеличение дальности и точности огня, что повышает вероятность поражения цели.

Все слабые места "натовской техники" военные российской армии знают, и готовы к этому полностью, добавил солдат.

Ранее украинцы в соцсетях заявили, что "Леопарды" уже прибыли на Украину в виде мужских трусов.