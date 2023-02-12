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Российские бойцы в зоне СВО получили оружие, способное уничтожить технику НАТО

Силовые структуры

В танковые батальоны ВС РФ на участке фронта в районе Сватово и Кременной поступили новые управляемые снаряды и ракеты для боевых машин. Это оружие отправлено на хранение дожидаться прибытия на Украину натовских танков Leopard и Abrams, чтобы их уничтожать на поле боя. Об этом рассказал один из российских военных на видео, опубликованном "Известиями".

Российские бойцы в зоне СВО получили оружие, способное уничтожить технику НАТО

По словам бойца, такого рода системы обеспечивают увеличение дальности и точности огня, что повышает вероятность поражения цели.

Все слабые места "натовской техники" военные российской армии знают, и готовы к этому полностью, добавил солдат.

Ранее украинцы в соцсетях заявили, что "Леопарды" уже прибыли на Украину в виде мужских трусов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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