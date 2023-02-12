Военкор Сапоньков опубликовал фото взорванного морским дроном ВС РФ моста в Затоке

Российский военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал первый снимок моста в Затоке Одесской области, который был атакован морским беспилотником ВС РФ.

Мост в Затоке

Судя по опубликованной репортёром фотографии, железнодорожная переправа получила значительные повреждения. Один пролёт моста полностью уничтожен вместе с рельсами, а толстые стальные опорные балки покрытия не подлежат восстановлению.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что заявления украинских военных чиновников о неспособности российских войск начать широкомасштабное наступление не соответствуют действительности. По словам экспертов из США, Россия надёжно завладела инициативой и готовится оттеснить украинскую армию к границам ДНР.