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Институт изучения войны: наступление российской армии в ДНР набирает обороты

Силовые структуры

В ближайшие несколько недель ВС РФ будут активно оттеснять украинскую армию к границам ДНР, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Институт изучения войны: наступление российской армии в ДНР набирает обороты

"Российские войска перехватили инициативу, но наступление ещё не достигло своего полного темпа", — отметили эксперты из США в регулярной сводке.

По словам специалистов, украинские военные чиновники преуменьшают способность России начать широкомасштабное наступление в нынешних условиях.

Они также не стали исключать, что ещё один удар российская армия нанесёт на востоке Херсонской области, где в настоящее время идёт накопление живой силы.

Ранее украинцы сообщили в соцсетях, что защищавшие Красную Гору боевики ВСУ понесли колоссальные потери и были вынуждены оставить населённый пункт.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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