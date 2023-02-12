В ближайшие несколько недель ВС РФ будут активно оттеснять украинскую армию к границам ДНР, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
"Российские войска перехватили инициативу, но наступление ещё не достигло своего полного темпа", — отметили эксперты из США в регулярной сводке.
По словам специалистов, украинские военные чиновники преуменьшают способность России начать широкомасштабное наступление в нынешних условиях.
Они также не стали исключать, что ещё один удар российская армия нанесёт на востоке Херсонской области, где в настоящее время идёт накопление живой силы.
Ранее украинцы сообщили в соцсетях, что защищавшие Красную Гору боевики ВСУ понесли колоссальные потери и были вынуждены оставить населённый пункт.
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