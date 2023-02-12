В ближайшие недели или месяцы российская армия готовит масштабное наступление в рамках спецоперации. При этом со стороны украинской армии также готовится наступление. Об этом заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Daily Express.
По его словам, ВС РФ и ВСУ ведут подготовку к крупным наступлениям в ближайшие недели и, возможно, месяцы.
Приближаясь к годовщине спецоперации, российский лидер Владимир Путин, намерен "нарастить конфликт" с Украиной, считает полковник.
Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил о планах Путина освободить Донбасс до 1 марта. Откуда у него такие сведения, разведчик уточнять не стал.
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