Полковник армии Британии Ричард Кемп: Россия готовит глобальное наступление в ближайшее время

В ближайшие недели или месяцы российская армия готовит масштабное наступление в рамках спецоперации. При этом со стороны украинской армии также готовится наступление. Об этом заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью Daily Express.

По его словам, ВС РФ и ВСУ ведут подготовку к крупным наступлениям в ближайшие недели и, возможно, месяцы.

Приближаясь к годовщине спецоперации, российский лидер Владимир Путин, намерен "нарастить конфликт" с Украиной, считает полковник.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил о планах Путина освободить Донбасс до 1 марта. Откуда у него такие сведения, разведчик уточнять не стал.