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Экс-глава разведки Украины Маломуж: до 1 марта Россия должна полностью освободить Донбасс

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу Объединённой группировке войск в зоне СВО на Украине взять под контроль Бахмут (Артёмовск) до 23-24 февраля и продвинуться на Сватово-Кременном направлении, а до 1 марта полностью выйти на границы ЛНР и ДНР. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

Экс-глава разведки Украины Маломуж: до 1 марта Россия должна полностью освободить Донбасс

При этом источник информации, предоставивший такие данные, он не раскрыл.

По мнению разведчика, в эти дни Россия задействует в наступлении все лучшие части, а сопровождаться оно будет "очень жестокими" боями с "большими жертвами".

Маломуж считает, что в боях примут участие профессионалы — десантники и морские пехотинцы, участвовавшие в боевых действиях в Сирии и других горячих точках.

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) рассматривает в перспективе возможность стратегического контрнаступления после того, как Киев получит новый пакет вооружений и техники и сформирует бронетанковые кулаки, добавил разведчик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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