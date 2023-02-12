Экс-глава разведки Украины Маломуж: до 1 марта Россия должна полностью освободить Донбасс

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу Объединённой группировке войск в зоне СВО на Украине взять под контроль Бахмут (Артёмовск) до 23-24 февраля и продвинуться на Сватово-Кременном направлении, а до 1 марта полностью выйти на границы ЛНР и ДНР. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

При этом источник информации, предоставивший такие данные, он не раскрыл.

По мнению разведчика, в эти дни Россия задействует в наступлении все лучшие части, а сопровождаться оно будет "очень жестокими" боями с "большими жертвами".

Маломуж считает, что в боях примут участие профессионалы — десантники и морские пехотинцы, участвовавшие в боевых действиях в Сирии и других горячих точках.

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) рассматривает в перспективе возможность стратегического контрнаступления после того, как Киев получит новый пакет вооружений и техники и сформирует бронетанковые кулаки, добавил разведчик.