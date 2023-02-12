Путин назвал героической работу морской пехоты в зоне СВО

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу морской пехоты в зоне СВО. По словам российского лидера, морпехи сражаются как герои.

"Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота", — сказал глава государства.

Отметим, что в марте прошлого года Владимир Путин присвоил звание гвардейских двум бригадам морской пехоты.

Ранее сообщалось, что морпехи ВСУ в Марьинке пошли на осознанный обман командования, чтобы спасти свою жизнь.