Президент России Владимир Путин высоко оценил работу морской пехоты в зоне СВО. По словам российского лидера, морпехи сражаются как герои.
"Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота", — сказал глава государства.
Отметим, что в марте прошлого года Владимир Путин присвоил звание гвардейских двум бригадам морской пехоты.
Ранее сообщалось, что морпехи ВСУ в Марьинке пошли на осознанный обман командования, чтобы спасти свою жизнь.
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