В Брюсселе заседает Евросовет, однако единодушия у участников нет.
Например, президент Болгарии Румен Радев заявил, что введение санкций в области ядерной энергетики невозможно. И София наложит вето, если это будут продвигать.
А что касается военной поддержки киевской власти, то у Радева мнение тоже неоднозначное, пишет "ПолитНавигатор".
Глава Болгарии очень надеется, что новое правительство проявит разум и не больше допустит военной помощи Киеву.
Тем временем в Софии массовые протесты против запрета, наложенного Евросоюзом на трансляцию российских телеканалов. На акции заявили, что это грубое ущемление прав и свобод. Демонстранты объявлено, что начинается сбор подписей по восстановлению вещания телеканалов РФ.
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