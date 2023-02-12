Славяне просыпаются: болгары поднялись против антироссийской цензуры и санкций

В Брюсселе заседает Евросовет, однако единодушия у участников нет.

Например, президент Болгарии Румен Радев заявил, что введение санкций в области ядерной энергетики невозможно. И София наложит вето, если это будут продвигать.

А что касается военной поддержки киевской власти, то у Радева мнение тоже неоднозначное, пишет "ПолитНавигатор".

Глава Болгарии очень надеется, что новое правительство проявит разум и не больше допустит военной помощи Киеву.

Тем временем в Софии массовые протесты против запрета, наложенного Евросоюзом на трансляцию российских телеканалов. На акции заявили, что это грубое ущемление прав и свобод. Демонстранты объявлено, что начинается сбор подписей по восстановлению вещания телеканалов РФ.