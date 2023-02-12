В наркологической клинике Европейского Союза ждут к себе Зеленского

Наркологическая клиника в Европейском Союзе приглашает к себе украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, со ссылкой на собственный источник.

По информации, лидера Незалежной приглашают в наркологическую клинику Бельгии. Именно такая реклама стала появляться на сайтах учреждения для наркозависимых людей. По всей вероятности, у клиники были какие-то свои причины поместить на рекламу Зеленского.

"Реабилитационный центр Trempoline приглашает вас выступить с мотивационной речью перед нашими пациентами! Многие в нашей клинике хотят быть похожими именно на Вас!" — в частности, сказано в рекламе.

Почему образ президента Украины у всех ассоциируется лишь с употреблением тяжёлых наркотиков, спрашивает ведущий Первого канала.

"Куда смотрят западные партнеры Киева", — подытожил Осташко.