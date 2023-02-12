Мобилизованных из Татарстана, которые пожаловались руководству республики на то, что в ДНР их назвали "расходным материалом" и бросали на штурм сложных объектов, вернули в полк из Донецка.
Военнослужащие из Татарстана записали видеообращение к руководству региона, где заявили о том, что их отправляли без подготовки штурмовать объект, который не удаётся взять "уже очень долго".
О возвращении мобилизованных в свой полк из воинской части на территории ДНР сообщили представители пресс-службы руководства Татарстана.
Ранее стало известно, что руководство Калининграда обратилось к командованию российской армии после жалоб мобилизованных.
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