Мобилизованных из Татарстана, записавших обращение к главе республики, вернули в полк из ДНР

Мобилизованных из Татарстана, которые пожаловались руководству республики на то, что в ДНР их назвали "расходным материалом" и бросали на штурм сложных объектов, вернули в полк из Донецка.

Военнослужащие из Татарстана записали видеообращение к руководству региона, где заявили о том, что их отправляли без подготовки штурмовать объект, который не удаётся взять "уже очень долго".

О возвращении мобилизованных в свой полк из воинской части на территории ДНР сообщили представители пресс-службы руководства Татарстана.

Ранее стало известно, что руководство Калининграда обратилось к командованию российской армии после жалоб мобилизованных.