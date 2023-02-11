РБК: власти Калининграда обратились к командованию ВС РФ после жалоб мобилизованных

Власти Калининградской области обратились к военному командованию в связи с публикацией видеообращения мобилизованных граждан с жалобами к губернатору. Руководство региона отметило, что оно осведомлено об просьбе военнослужащих к главе области Антону Алиханову.

"Мы, безусловно, как правительство Калининградской области, в курсе ситуации и уже выступили с обращением к командованию с просьбой разобраться в произошедшем", — сказал РБК пресс-секретарь главы Калининградского региона Дмитрий Лысков.

Ранее было опубликовано видеообращение к губернатору, правительству региона и Министерству обороны. На кадрах группа военных представились мобилизованными из Калининградской области. Один из них сказал, что их призвали в октябре 2022 года и причислили к теробороне. Впоследствии бойцов отправили в Ростов-на-Дону, далее они оказались в Донецке.

"Наш батальон передали полностью в распоряжение Донецкой народной республики, и его переименовали из территориальных войск территориальной обороны в пехоту", — сказал мужчина.