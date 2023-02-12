Оператор 58 отдельного батальона специального назначения засёк танк ВСУ по вспышке и уничтожил его

Оператор 58-го отдельного батальона специального назначения российской армии засёк танк боевиков ВСУ по вспышке орудия, после чего уничтожил его.

Об этом сообщает Telegram-канал Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Расчёт противотанкового ракетного комплекса 58-го обСпН НМ ДНР, ранее 1-го Донецкого армейского корпуса поразил танк противника, который удалось засечь по вспышке орудия. По тяжёлой технике националистов была немедленно выпущена ракета, поразившая танк бандеровцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ полностью уничтожили Запорожский автозавод, где находилось военное производство.