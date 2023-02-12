Российские Вооружённые силы ракетным ударом фактически снесли Запорожский автомобильный завод.
Об этом со ссылкой на свой источник из Запорожья пишет публицист Сергей Колясников.
"Там что-то военное делали. Производственные цеха физически разрушены", — цитирует свой источник в Telegram-канале журналист.
Также по данным Министерства обороны РФ, на Запорожском направлении по подразделениям ВСУ накануне артиллерией и авиацией были нанесены удары. Потери националистов составили более 95-ти солдат, артиллерийская система М109 "Paladin", две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б" и три гаубицы Д-20.
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