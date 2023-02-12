Колясников: ВС РФ полностью уничтожили Запорожский автозавод, где находилось военное производство

Российские Вооружённые силы ракетным ударом фактически снесли Запорожский автомобильный завод.

Об этом со ссылкой на свой источник из Запорожья пишет публицист Сергей Колясников.

"Там что-то военное делали. Производственные цеха физически разрушены", — цитирует свой источник в Telegram-канале журналист.

Также по данным Министерства обороны РФ, на Запорожском направлении по подразделениям ВСУ накануне артиллерией и авиацией были нанесены удары. Потери националистов составили более 95-ти солдат, артиллерийская система М109 "Paladin", две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б" и три гаубицы Д-20.