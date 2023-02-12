Рамзан Кадыров заявил на совещании с правительством республики в Грозном, что российская армия обязательно возьмёт Одессу, Харьков и Киев, а также дойдёт и до Польши.
Он успокоил граждан, объяснив, что танков, которые выделяют страны НАТО Украине, не нужно бояться, и это "ничего не значит".
"У них есть и танки, и БТРы, и самолёты, но использовать на территории СВО нет возможности, потому что наше ПВО работает оперативно", — сказал глава Чечни
Ранее Кадыров прокомментировал заявление главы СНБО Украины о развале РФ и заявил, что армия России готова идти даже Америку.
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