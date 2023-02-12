Солдаты ВСУ рассказали о ситуации на передовой: "Батальон в мясо превратили"

Украинских мужчин забирают прямо на улицах и насильно отправляют на фронт. Наиболее ожесточённые мобилизационные мероприятия зафиксированы в Одессе, Днепре, Кременчуге.

Один из мужчин на условиях анонимности заявил, что в ряды ВСУ забирают всех подряд, многих даже вытаскивают из машин. Более того, в украинских войсках всё чаще встречаются 15-летние подростки и женщины, для беременных сшили специальную форму.

Киевское руководство признаётся, что людей на фронте не хватает. Однако даже авральная мобилизация не помогает солдатам на передовой.

"Мы не можем, поймите правильно, это не потому, что мы не хотим! Никто не думал, что будет мясо, они провели здесь адские ночи! Так людей, роту, батальон в мясо превратили!" — цитирует слова украинского боевика НТВ.